Depremzede sayısında farklı açıklamalar

Türkiye’deki depremlerden etkilenen ve yaşadıkları imkânsızlıklar nedeniyle zorunlu göçe maruz kalarak Kuzey Kıbrıs’a sığınan depremzedelerin sayıları konusunda hükümet, çelişkili açıklamalar yapıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 24 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, 3 bin 800 depremzedenin ülkeye geldiğini duyurmuştu.
Başbakan Ünal Üstel ise, Hasan Taçoy’un açıklamasından farklı olarak, dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1500 depremzedenin ülkeye geldiğini açıkladı.
Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise dün yaptığı açıklamasında, sadece belediyeye başvurup destek isteyen kayıtlı depremzede sayısının 1800 olduğunu belirtti.
Son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 bin depremzedenin KKTC'de yer aldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de 27 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada depremzedelere girişte verilen 90 günlük sürenin dolmasının ardından kaç kişinin ülkede kaldığının anlaşılabileceğini belirterek net bir rakam vermemişti.
Hükümet kanadından depremzedeler konusunda sürekli olarak açıklamalar yapılırken, net bir rakam verilememesi kafaları karıştı. Vatandaşlar ardı ardına yapılan açıklamaları takip ederken, "kime inanalım?" sorusunu sormaktan kendini alamadı.
Öte yandan ülkeye gelen depremzedelerin sayısına ilişkin hükümet nezdinde yapılan ‘tutarsız açıklamaları’ eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İçimizi ferah tutalım! Ülke bayağı yönetiliyor!” dedi.
Erhürman’ın açıklamasının tam metni şöyle:
“Gerçekten pes!
Bir saat kadar önce ülkemize gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili Sn. Taçoy'un 25 Şubat'ta 3,800 rakamını dillendirmesinin ardından, Sn. Üstel'in bugün 1,500 demesini eleştirmiştim. Az önce Sn. Tatar'ın Gaziantep'te "5,000'e yakın" dediğini öğrendik.
İçimizi ferah tutalım! Ülke bayağı yönetiliyor!”
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