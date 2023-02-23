Depremzede öğrenciler için indirimli bilet

THY, Kıbrıs’ta eğitim alan 10 bin depremzede öğrenciye özel indirimli bilet hazırladı. Buna göre, depremzede öğrenciler bulundukları ilden Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'ya ücretsiz, ilk 3 merkezden Ercan' a 881 TL 'ye, Adana’dan ise 571 TL’ye gelebilecekler

Türk Hava Yolları, Kıbrıs’a gelmek isteyen depremzede öğrenciler için kampanya başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, depremin yaşandığı Türkiye’nin 10 ilinden Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerde eğitim alan 10 bin civarı öğrencinin bulunduğunu, THY’nin de bu öğrencilere özel bir paket hazırladığını açıkladı.

Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi Hükümetimiz deprem felaketine uğrayan 10 ilden ülkemiz üniversitelerinde okuyan yaklaşık 10.000 civarındaki öğrencinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için, bir dizi çalışmalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda Türkiye’de yaptığımız görüşmeler sonunda THY, depremzede öğrencilerin Kıbrıs’a ulaşımı için özel bir paket hazırlamıştır.

THY, 23 Şubat-10 Mart tarihleri arasında KKTC ye gelecek Depremzede öğrenciler için İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana’yı ulaşım merkezi olarak tespit etmiştir. Buna göre, depremzede öğrenciler bulundukları ilden Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'ya ücretsiz, ilk 3 Merkezden Ercan' a 881 TL 'ye, Adana’dan ise 571 TL’ye gelebileceklerdir.

Benzer bir uygulamanın Pegasus Havayolları tarafından da yapılması için firma yetkilileri ile görüşülmüştür. Depremzede öğrencilerimize saygı ile duyurulur.”

