Türkiye’deki depremden etkilenenler için yarın Ercan’dan Adana’ya uçak kaldırılacak.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle düzenlenen sefer kapsamında, uçağın saat 13.00’te Ercan Havaalanı’ndan Adana’ya hareket edeceği açıklandı.

Açıklamada, bu seferden yararlanmak isteyen vatandaşların 0392 601 11 60, 0392 601 11 04 ve 0533 874 00 93 numaralı telefonlardan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’ne (KKTC AFAD) veya 0542 880 76 44 veya 0533 863 82 88 telefonlarından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kayıt yaptırabileceği belirtildi.

