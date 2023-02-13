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Depremde 48 kaybımız var

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Tarihin en büyük felaketi, Kıbrıs Türk halkına tarihin en büyük ve hiçbir zaman sızısı dinmeyecek acısını yaşattı. Türkiye genelinde 48 KKTC vatandaşı yaşamını yitirdi

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Depremde 48 kaybımız var
Adıyaman İsias Otel'deki tüm kafilenin cansız bedenine ulaşıldı...
Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otel'de 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 28 kişi hayatını kaybederken, 35 kişilik Kuzey Kıbrıs'lı ortaokul voleybol takımı kafilesinden kurtulan olmadı.
Ulaşılan bu kayıplarla Adıyaman’da yitirdiğimiz KKTC vatandaşı sayımız 35’e yükseldi. Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayımız ise 48 oldu.
Ortaokullar arası müsabakalar için kentte bulunurken depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji yıldız kız ve erkek voleybol takımlarından 24 öğrenci, 5 öğretmen ve 6 veli yaşamını yitirmesi, ülkemizi yasa boğdu.
Depreme otelde yakalanan kafile ise turist rehberi kafilesi oldu.
 
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