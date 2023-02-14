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Deprem için Mesarya, Girne ve Maraş uyarısı

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Bilim insanı ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Kıbrıs’taki esas tehlikenin adanın Güney kıyılarında olduğunu söyledi ve ekledi: “Zemin olarak Mesarya ve Girne civarındaki denize yakın bölgeler ve Maraş en dikkat edilecek bölgeler arasında”

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Deprem için Mesarya, Girne ve Maraş uyarısı
Akademisyen, bilim insanı ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Radyo Vatan’da canlı telefon bağlantısı ile Serkan Tetik’in sorularını yanıtladı.
Şengör, Türkiye’deki büyük deprem felaketi sonrası, Kıbrıs adasının coğrafi olarak bundan nasıl etkileneceğine dair şöyle konuştu:
“Kıbrıs Türkiye’den gelen bir hat üzerinde duruyor. Bu Adana havzası. Bir de Kıbrıs’ın kendi derdi var, Afrika Kıbrıs’ın altına giriyor. Bunun hesapları yapıldı. Kıbrıs’taki esas tehlike adanın Güney kıyılarında. Ancak deprem beklentisi ile ilgili süre vermek çok zor. Kıbrıs’ta hareketler çok yavaş. Zemin olarak Mesarya bölgesi ve Girne civarındaki denize yakın bölgeler ve Maraş bölgesi en dikkat edilecek bölgeler arasında.”
“Kıbrıs’ta tsunami tehlikesi var mı?” sorusu üzerine ise Şengör şöyle cevap verdi.
“Akdeniz’in tsunami ile ilgili hesapları oldukça karışık. İtalya’da olabilecek bir deprem Kıbrıs’ı da etkiler, tarihte de etkilemiştir. Tsunaminin çok dikkatli etüt edilmesi lazım. Uzaklarda Girit’te ve İtalya’da olabilecek depremler Kıbrıs’ı etkiler buna çok dikkat edilmesi gerekir.”
Olası depremlere karşı ne gibi önlemler alınmalı sorusuna ise Prof. Şengör ‘eğitim’ vurgusu yaptı.
“İlk ve orta düzeyde okullarda özellikle coğrafya ve jeoloji eğitimlerinin verilmesi gerekir. Hükümetinizin bu noktaya önem vermesi gerekiyor. Olası büyük depremlere karşı binalarınızın güçlendirilmesini sağlayabilirseniz bu da büyük bir başarıdır”
 
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