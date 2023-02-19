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Deprem bölgelerine yardım amaçlı giden ekipler yurda döndü

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Deprem bölgelerine yardım amaçlı giden ekipler yurda döndü
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin “afet bölgelerine yardım” çağrısı üzerine organize olarak 9 Şubat’ta Mağusa Limanı’ndan Türkiye’ye giden ekipler, dün akşam yurda döndü.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin çağrısıyla çok sayıda müteahhidin yanı sıra iş insanları, bağımsız çalışan operatörler, doktorlar, hemşireler, aşçılar, eczacılar, mühendisler, makinistler ve yardımsever vatandaşlar, deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, BRT’ye yaptığı açıklamada ekiplerin çalışmalara katılarak hem birçok canın kurtarılmasına hem de birçok insanın cenazesine ulaşmasına destek verdiğini söyledi.
 
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