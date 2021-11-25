Denktaş’tan veda konuşması

Seçimde aday olmayacak olan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis’te veda konuşması yaptı



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Mahkemeler Bütçesi ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi onaylandı.

Mahkemeler Bütçesinde söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, veda konuşması yaptı.

Meclis kürsüsünden “son konuşmasını” yapıp veda etmek için bu sözü aldığını ifade eden Denktaş, bu konuşmanın ayrıca gelecek dönem Meclis çatısına adım atacak kişilere de hoşgeldin mesajı olmasını temenni etti.

Denktaş, Meclis çatısı altında müthiş bir enerjiyle 29 yaşında çalışmaya başladığını ifade etti ve siyasi yaşamında yaşadıklarını anlattı. Denktaş, vatandaşın minnetle değil, takılmadan, kimseye ihtiyaç duymadan işini yapmasını sağlayacak bir düzen oluşturmaya çalıştığını ancak esas mağdurların bakanlık kapısına gelenlerin değil, bakanlık kapısını bulamayanlar olduğuna karar verdiğini işaret etti.

32 yıl boyunca bakanlık kapısını bulamayanlara kendisinin gittiğini, kişisel değil bölgesel faaliyetlere çözümler üzerine gittiğini anlattı.

Denktaş, siyasi hayatının en önemli dönemlerinden birinin “dokuzlar hareketi” olduğunu anlattı. Doğru bir hareket olduğuna inandığı hareketin ortaya çıkışı ve süreci anlatan Denktaş, bu konuyu tüm açıklığıyla kitabında anlatacağını kaydetti.

Demokrat Partinin de buradan doğduğunu ifade eden Denktaş, KKTC’nin, geleceğin en önemli teminatı olduğunu söyledi.

Denktaş, artık “gelenin Türk gidenin Türk” olmadığını, üçüncü ülke vatandaşlarının çok olduğunu, bunu ırkçılık yapmak için söylemediğini, durumun bugünden vahim bir olay olduğunu, artık ülkenin bu yükü kaldıramayacak noktaya geldiğini söyledi.

Denktaş, eğitim, sağlık, altyapının da bu yükü kaldıramadığını ifade ederek, gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemine işaret etti.

Vatandaşlık verme işleminin mutlaka durdurulması gerektiğini vurgulayan Denktaş, tüm bunları söylerken eleştirileri duyduğunu ancak bazı şeyleri denediğini ama başaramadığını, fikir birlikteliği oluşturamadığını anlattı.

Denktaş, bakanlık dönemlerinde Türkiye ile ters düştüğü ve kabul etmediği banka, tapu gibi konuları anlattı, diklenmeden dik durduğunu, birlikte çalışmaya, birlikte kararlar almaya önem verdiğini söyledi.

Kuzeyden Güneye yönelen ekonomiyi yaptıkları bazı çalışmalarla ters çevirdiklerini, KKTC bütçesinde iyileştirmeler yaptıklarını, görevde kalsa daha da iyiye gidip bütçenin artıya geçmiş olacağını ancak hükümetin “oğluna arazi verdiği” gerekçesiyle bazıları tarafından bozulduğunu ifade eden Denktaş, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi, konunun yatırım olduğunu, Denktaş’ın oğlu olmadığını kaydetti.

Meclis salonunda olan bazı milletvekilleri Serdar Denktaş’ı konuşmasının ardından tebrik etti.

