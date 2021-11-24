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Denizden çöp yığını çıktı

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Girne Antik Liman’daki denizde yapılan temizlikte naylon, pet ve cam şişe, tahta gibi atıklar çıkarıldı

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Denizden çöp yığını çıktı
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Girne Belediyesi temizlik ekipleri Antik Liman içinde ve dışında temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, önceki sabah saatlerinde Girne Antik Liman bölgesinde deniz içerisinde kirlilik oluşturan naylon, pet ve cam şişe, tahta gibi atıkları ve otları temizleyerek kirliliği ortadan kaldırdı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Girne Belediyesi’nin yetki alanından 9 yıl önce alınan Girne Antik Liman’da başlatılan temizlik çalışmalarının temizlik ekipleri tarafından sürdürüldüğünü belirtti.
Güngördü, denizdeki canlılar için büyük tehlike yaratan insanların attığı atıkların, fırtınayla birlikte kıyılara vurduğunu işaret ederek, liman içi deniz suyunda oluşan kirliliğin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yapılan temizlik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Güngördü, temiz bir çevre için vatandaşlardan ve bölgedeki tekne sahiplerinden çevreyi kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. 

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