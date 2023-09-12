‘Deniz manzaralı’ dolandırıcılık!

Türkiye merkezli ‘Arsago’ isimli bir firma tarafından Geçitkale’de pazarlanmaya çalışılan arsalara ilişkin sosyal medyada yapılan reklamlarda en yakın deniz kıyısına 20 km uzaklıkta olan Geçitkale’deki arsalar ‘deniz manzaralı’ olarak lanse edildi

İskele-Karpaz Gazetesi’ne konuşan emlak sektörünün deneyimli isimleri; yatırımcıları, mağdur olmamaları için ülkemizde emlak sektörünün güvenilir isimleriyle çalışmaları konusunda uyardı.

En yakın deniz kıyısına (İskele Long Beach) 20 km uzakta olan Geçitkale’de inşa edilen projeyi deniz manzaralı olarak pazarlamaya çalışan firma ‘pes’ dedirtti. Ülkemizde günden güne gelişen-büyüyen inşaat ve emlak sektörünün kırılgan yapısı nedeniyle güven tesis etmek oldukça zorken, yatırımcıların binler bazen milyonlarca sterlin harcayarak yapmak istedikleri yatırımlar, ‘dolandırıcılar’ yüzünden engelleniyor.

EN YAKIN DENİZ 20 KM UZAKLIKTA

Ülkemizin son yıllardaki en büyük gelişim gösteren ve ilgi gören yerleşim yeri İskele’nin ardından İskele’ye yakın yerleşim bölgelerinde de yeni yatırımlar hayat bulmaya başladı. Ülkemizin köklü inşaat firmaları tarafından Geçitkale bölgesinde hayata geçirilen projelerin yanı sıra, Türkiye merkezli ‘Arsago’ isimli bir firma tarafından Geçitkale’de pazarlanmaya çalışılan arsalara ilişkin sosyal medyada yapılan reklamlar ise şaşkınlık yarattı. En yakın deniz kıyısına 20 km uzaklıkta olan Geçitkale’deki arsaların ‘deniz manzaralı’ olarak lanse edildiği ve pazarlanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

UZMANLARDAN YATIRIMCILARA, ‘ZARAR EDERSİNİZ’ UYARISI

İskele-Karpaz Gazetesi’nin yaptığı detaylı araştırmalar neticesinde, İstanbul merkezli ‘Arsago’ isimli firmanın geçmişte Geçitkale’deki ilk projesinin büyük ilgi gördüğü iddia edilirken, 25 arsa payından oluşan ve kısa sürede satışları tamamlanan Kıbrıs Geçitkale Oasis projesinin 2’nci etap satışlarının devam ettiği de öne sürüldü. Emlak sektörünün deneyimli isimleri; yatırımcılara, ‘deniz manzaralı’, ‘denize yakın’ gibi ifadelerle yüksek fiyattan pazarlanarak satılan projelerin, günün sonunda gerçek ortaya çıktığı zaman yatırımcıları zarar ettirebileceği uyarısında bulundu.

