“Denetleme Kurulu bu işin altından kalkamayacağı kararını verdi”

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete olayına ilişkin bazı “art niyetli tabip ve eczacıların” tespitinin ardından, Başbakanlık Denetleme Kurulu gibi kurumların bu işin altından kalkamayacağı kararını verdiklerini açıkladı

3 Milyar 189 Milyon 859 bin 600 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete olayına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi vererek, bugüne kadar yaşanan süreci paylaştı.

Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar’ın Nisan 2022’den sonra dijitalleştiğini ve verilerin net olarak o zamandan itibaren görülebilmeye başlandığını kaydetti. Gardiyanoğlu, o zamanlar sayıların net olarak netleştirilememiş olmasına rağmen, Sosyal Sigortalar’ın 6 yılda 5 kere tabipler ve eczacı birlikleriyle bu konuda yazışmaları olduğunu hatırlattı.

Gardiyanoğlu, bu süreçte linç girişimlerinin karşısında olduğunu her platformda dile getirdiğine işaret etti. Polise gitmeden önce birlikler ile yaptığı toplantılar ve sık yapılan görüş alışverişleri olduğunu hatırlatan Bakan, bazı “art niyetli tabip ve eczacıların” tespitinin ardından, Başbakanlık Denetleme Kurulu gibi kurumların bu işin altından kalkamayacağı kararını verdiklerini açıkladı. Gardiyanoğlu, kendilerinin polise sadece 4 kişinin adını verdiğine işaret ederek, polisin kendilerinin yapmadığı bir ihbar sonucunda bir eczacıyı tutukladığını ve ardından sistemi öğrenebilmeleri için sistemin kendilerine açılmasını talep ettiklerini ve bu doğrultuda polise açtıklarını kaydetti.

“Şov yapıldığına” yönelik eleştirilere tepki gösteren Gardiyanoğlu, soru üzerine yapılan ödemenin azaldığını ifade ettiğini dile getirerek, hiçbir zaman bu olaya kar gözüyle bakmadıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, kamu doktorlarının yazdığı reçetelerin de sistemde görülmesine yönelik çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile başlatıldığını kaydetti.

Bu süreçte pos cihazlarının açılması gibi, birliklerin talep ettiği konularda elinden gelen yardımı yaptığını dile getiren Bakan Gardiyanoğlu, birliklerle yaptıkları toplantıların ardından mevcut zafiyetlerin düzeltilmesine yönelik taleplerini de olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bilgi kirliliğinden dolayı eczacıların korku yaşadığını ifade eden Gardiyanoğlu, ellerinden gelen maksimum çabayı gösterdiklerini dile getirdi ve temennisinin sürecin en erken zamanda sonuçlanması olduğunu söyledi.

