“Demokrasinin nefes borularını açmaya geldik”





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelerek görüştü. İki başkanın eşlerinin de yer aldığı görüşme LTB binasında gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kardeş şehir olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni başkent Lefkoşa’da görmekten ve ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, demokrasi ile nefes aldıklarını, demokrasinin tıkanması ile nefes borularının daraldığını ifade ederek, “Biz o nefes borularını açmaya geldik” dedi.



