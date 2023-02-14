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Değirmenlik Sağlık Ocağı dökülüyor

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Değirmenlik Sağlık Ocağı’nda dün sabah muayene olmaya giden bir hasta, başına taş düşmesi sonucu yaralandı

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Değirmenlik Sağlık Ocağı dökülüyor
Değirmenlik Sağlık Ocağı binası, bakımsızlıktan dökülüyor
Sağlık Bakanlığı, 6 ay önce binanın yıkılması talimatı verdi ancak gereken yapılmadı ve herhangi bir girişim olmadı.
Dün sabah saatlerinde Sağlık Ocağına muayene olmaya giden bir hastanın başına binadan kopan bir parçanın düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.
 
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