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Defne Samyeli, yıllara meydan okuyor

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51 yaşındaki Defne Samyeli, turuncu bikinisiyle verdiği pozları paylaştı

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Defne Samyeli, yıllara meydan okuyor
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Sunucu, köşe yazarı, model, şarkıcı ve oyunculuk sektöründe adından söz ettiren Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
51 yaşındaki tescilli güzel, turuncu bikinisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı.
Ünlü ismi takip eden bir sosyal medya kullanıcısı, 'Gemilere Haber edin alev aldı liman' yorumunda bulundu.
1991 Türkiye Üçüncü Güzeli Defne Samyeli; 51 yaşında, iki çocuk annesi ve 18 yaşından beri hep 50 kilo.
Özellikle son dönemde Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygı ile yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.
 
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