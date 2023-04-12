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DBÜ KİÜ’yi ziyaret etti

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DBÜ KİÜ’yi ziyaret etti
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Dünya Barış Üniversitesi (DBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş’ı ziyaret etti.

KİÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ne üyelik başvurusu ile ilgili karşılıklı istişare yapıldı.
Ziyaretlerin ötürü teşekkürlerini ileten Dr. Arslanbaş, “Adamızın eğitim kalitesini arttırmak, çalışmalarımızda öğrencilerimize daha verimli olmak için Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
 
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