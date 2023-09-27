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Dayanışma örneği

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Dayanışma örneği
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Tepebaşı bölge halkı, Tepebaşı İlkokuluna bağışta bulundu.
Tepebaşı köy muhtarı Serhat Keyfiala öncülüğünde bölge halkının ilkokulun ihtiyaçları için 25 bin TL bağışta bulunduğu bildirildi.
Halkının desteğiyle toplanan bağış okul yetkililerine teslim edildi.
 
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