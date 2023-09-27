Dayanışma örneği

Tepebaşı bölge halkı, Tepebaşı İlkokuluna bağışta bulundu.
Tepebaşı köy muhtarı Serhat Keyfiala öncülüğünde bölge halkının ilkokulun ihtiyaçları için 25 bin TL bağışta bulunduğu bildirildi.
Halkının desteğiyle toplanan bağış okul yetkililerine teslim edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.