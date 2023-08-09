“DAÜ’yü kaybedebiliriz”

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, “2020’de göreve gelen Rektör, bütçe açığını 30 Milyon TL ile devraldı, bugün 700 milyon TL’ye ulaştı” dedi ve gereken adımların atılmaması halinde bir devlet üniversitesini kaybetme ile yüz yüze kalınacağını belirtti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) mali krizin çözülmesi için gereken adımların en kısa sürede atılmaması halinde bir devlet üniversitesini kaybetme ile yüz yüze kalınacağını vurguladı.

Hoşkara, eğer kısa sürede hem üniversite yönetimi, hem de hükümet üniversite için atılması gereken adımları, sendikalarla birlikte uzlaşı ile atmazsa "yıl sonunda alınabilecek maaş olmayacağını, muhtemelen çalışanların, iş güvencesini kaybedeceği bir ortama doğru sürükleneceğini” söyledi.

“Bugün gelinen nokta, Rektörlük için açık ve net bir başarısızlıktır” diyen Hoşkara, 2019 yılından beri gündemde olan mali kriz ile ilgili Rektörlüğün üç yıllık görev süresinde herhangi bir adım atmadığını ve Rektörün hala daha sorunların çözümünü ertelediğini ileri sürerek, üniversitenin sorunların çözülebilmesine imkan tanımak için Rektörü istifa etmeye çağırdı.

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Genel Sekreter Doç. Dr. Hamit Caner, Mali İşler Sekreteri Sami Fethi, bugün Lefkoşa Eziç'te yemekli basın toplantısı düzenledi.

DAÜ’de mali açıdan bu noktaya nasıl gelindiğine dair sendikanın görüşlerini paylaşan Hoşkara, 2019 yılında, ilk kez, DAÜ’nün bütçesinin 30 milyon TL’lik bir açık verdiğini, 2019 yılından beri sendikanın da konuyu gündeme getirmekte olduğunu ve tedbir alınmasını talep ettiğini söyledi.

Hoşkara, 2016’da üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısı 8 bin iken, bugün gelinen noktada en büyük elde gelir kalemi olan üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısı 4 bine düşmüştür” diyerek, “Bu 4 bin öğrenci, bugünkü rakamlarla bütçeye 500 bin TL ek gelir demektir” diye konuştu.

Hoşkara, Aralık 2022’de onaylanan 2023 yılı bütçesinde 410 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü ancak yıl sonu itibarıyla bu rakamın 700 milyon TL olarak hesaplandığını ifade ederek, “1.7 milyar TL olan reel bütçenin 700 milyon TL’si açık durumdadır. Hayat pahalılığı ödemediği noktada dahi aralık ayı maaşları ödenecek durumda değildir. Ocak maaşları yok ve 13. maaş yok” diye konuştu.

2019 yılından beri gündemde olan mali kriz ile ilgili Rektörün üç yıllık görev süresinde herhangi bir adım atmadığını savunan Hoşkara, “Ne gelirler artırılabildi, ne öğrenci sayısındaki düşüş engellenebildi, ne de giderlerin azaltılması için bir tedbir alınabildi” dedi.

İçte yaşanılan sorunla birlikte yükseköğretimde de çok ciddi bir sıkıntı olduğuna da işaret eden Hoşkara, yıllar içerisinde ülkede çok sayıda üniversitenin açılmasına izin verildiğini, üniversite sayısının arttığını, öğrencilerin ödediği harçların ise piyasa koşullarında sürekli gerilediğini aktardı. Hoşkara, 90’lı yıllarda Türkiye’den gelen bir öğrenci 3 bin dolar harç öderken, bugün bu rakamın bin dolara gerilediğini belirterek, bu koşullarda yükseköğretimde eğitim vermenin “gerçekçi” olmadığını söyledi.

Hoşkara, sendika olarak yaklaşık dört yıllık bir program içerisinde çalışanların HP ödeneklerinin üç ay ötelenerek uygulanmasını, 13. maaş ödeneklerinin içeride iç borçlanma olarak tutulmasını ve çalışanların da bu anlamda iç borçlanma kalemine katkı koyacaklarını söylediklerini belirtti.

Hoşkara, “Bugüne kadar tüm çalışmalar sonucunda, 31 Temmuz’dan önce, yani HP miktarı maaşlardan kesilmeden önce bir anlaşma için çok çaba gösterdik. Maalesef bizden kaynaklanmayan nedenlerden bu iş gerçekleşemedi, bir anlaşmaya varamadık ve yasa dışı olarak maaşlar kesilmiş durumdadır, Çalışanın rızası olmadan bir iç borçlanma kalemi yaratılmış durumdadır. Biz de bunu mahkemeye taşıdık.” şeklinde konuştu.

Rektöre yönelik eleştirilerde bulunan Hoşkara, “Bize göre ortada net bir başarısızlık söz konusudur. 2020’de göreve gelen Rektör, bütçe açığını 30 Milyon TL ile devraldı, bugün 700 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

