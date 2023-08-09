“DAÜ’nün 300 milyon vergi borcu var”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ’nün şu anda 300 milyona yakın vergi borcu olduğunu belirtti, 39 kişinin maaşının yıllık 43 milyon TL olduğunu söyledi ve “Ya üniversiteye devlet katkısı artacak ya da öğrenci ücretlerini artırmak zorunda kalacağız” dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, son zamanlarda gündemde olan DAÜ’nün mali yapısı hakkında bilgi verdi. Özcenk, DAÜ’nün şu anda 300 milyona yakın vergi borcu ve yılsonuna kadar ödemesi gereken hayat pahalılığı olduğunu belirtti.

Bunun dışında DAÜ’nün dışarıya bir kuruş borcu olmadığını kaydeden Özcenk, “Bütçesel olarak hayat pahalılığı borcumuz var. Yüzde 33 hayat pahalılığı oldu, bizim öğrenci gelirlerimiz o oranda artmadı. Türkiye’deki üniversitelere bakıyorum öğrenci harçları 278 binden 520 bine çıktı. Biz onu yapamıyoruz. Biz Kıbrıslı öğrenci için ücretleri 40, 45 binden TL’den 80, 90 bine TL’ye çıkardık. Bugün kreş fiyatları bile 140 bin TL’dir” dedi. Erdal Özcenk, devlet katkısı olmadan sürdürülebilir bir yapıya kavuşma durumu olmadığından ifade etti.

Özcenk, yaptığı araştırmalarda Türkiye’de gerek devlet üniversitelerine gerekse de özel üniversitelere devletin katkısının olduğunu belirterek, kendilerinin de bu katkıyı beklediklerini söyledi.

Erdal Özcenk, vergi borcu konusunda mahsuplaşma istediklerini ifade ederek, “Kıbrıslı öğrencilerden yüzde 100 ücret alınmıyor ve Türkiye’den gelen öğrencilerden de 3’te biri tam ücret ödüyor, 3’te 2’si bursludur. Tabi ki bu öğrencilerin ülkeye büyük bir katkısı var. Bu nedenle de bizim de devlet tarafından sübvanseye edilmemiz lazım. Burada yapılabilecek olan da mahsuplaşmadır. Yani o bize bu farkı ödeyecek biz de vergi ödeyeceğiz” dedi.

Özcenk, bunun dışında kendilerinin de tedbirler aldıklarını ifade ederek bunun da performansa göre maaş ödenmesi yani kök maaş, ders ücreti ve performansa göre olduğunu kaydetti.

“Elbette hocalarımızın kıymeti ölçülmez ama ne kadar performansı olursa o kıymetine kıymet eklesin istiyoruz” diyen Özcenk, çok değerli hocalar olup, bu kişilere yurt dışından teklifler geldiğini ve bunları da kaçırmak istemediklerini ifade etti.

“39 KİŞİNİN MAAŞI YILLIK 43 MİLYON TL”

Erdal Özcenk, DAÜ’nün devlet üniversitesi olarak kurulduğunu belirterek, DAÜ Kuruluş Yasası’nın 1986’da çıktığını ve çalışanların büyük bölümünün sosyal sigortalara bağlandığını söyledi.

O dönemde çalışanlara sorulduğunu ve bir miktar kişinin emekli sandığından çıkmak istemediğini kaydeden Özcenk, “Bu arkadaşlar şu anda 39 kişidir. Bunların arasında işçi de, memur da profesörler de var ve profesörlerin maaşları 100 bin TL’nin üstündedir. Bu kişilerin aldığı maaş haklarıdır. Ancak çıkıp haksız maaş alıyorlar diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Zaten bu konuda atacağımız herhangi bir adım da mahkemeden dönecektir. Bu insanlar Anayasal haklarını kullanıyorlar. Ancak madem ki bu insanlar emekli sandığına bağlıdır devlet bunu üzerine almalı. Bu insanların yıllık maliyeti yüzde 33 zamla şu anda 43 milyon TL oldu” dedi.

Erdal Özcenk, yap-işlet-devret modeli verilen bazı yurtlarla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini ve bunlardan da tahmini olarak 2-3 milyon dolar alacak olduğunu söyledi.

“Ya üniversitenin aldığı katkı artacak ya da öğrenci ücretlerini artırmak zorunda kalacağız” diyen Erdal Özcenk, devletle bir protokol çalışması yaptıklarını ve bu protokolde de devlet katkısı ve mahsuplaşmanın da yer aldığını söyledi.

DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olup, böyle kalacağını ifade eden Özcenk, “Üniversitenin birilerine devredileceği yönünde çeşitli söylentiler var. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şeye asla imza atılmaz” dedi.

