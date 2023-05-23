“DAÜ’deki krizin nedeni yönetim değil”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’deki krizin yanlış yönetimden değil, global krizden kaynaklandığını söyledi ve dünyada özel üniversitelerin ekonomik kriz nedeniyle kapsına kilit vurduğunu belirtti

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, tasarruf planının “temmuz” ayında uygulanacağını belirterek “DAÜ’deki krizi ortak akılla çözeceğiz” dedi.

Özcenk, kimsenin maaşında gözlerinin olmadığını ancak krizi atlatmak için geçici süreliğine tasarruf planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

DAÜ’deki krizin yanlış yönetimden değil, global krizden kaynaklandığını belirten Özcenk, personele yüksek enflasyona bağlı verilen hayat pahalılığının üniversiteyi krize soktuğunu dile getirdi.

Özcenk, personel maaşlarına son 1 buçuk senede yüzde 110’u aşan hayat pahalılığı ödeneği verildiğini, ancak öğrenci işlerinde artış yapılmadığına dikkat çekti.

“Bu durum krize girmemize neden oldu” diyen Özcenk, dünya genelinde de buna benzer sorunların yaşandığına işaret etti.

Özcenk, dünyanın birçok ülkesinde özel üniversitelerin global ekonomik kriz nedeniyle kapsına kilit vurduğunu belirterek “Biz de bu krizden nasibimizi aldık ama bu işi en az zararla, personele aşırı zarar gelmeyecek şekilde çok fazla dokunmadan çözeceğiz” diye konuştu.

DAÜ’nün devlet üniversitesi olduğuna dikkat çeken Özcenk, okuldaki sorunlarla ilgili siyasi erkle de görüşme yaptıklarını kaydetti.

“TÜRKİYE’DEN GELEN ÖĞRENCİLERİN SADECE YÜZDE 30’U NORMAL OKUL ÜCRETİNİ ÖDÜYOR”

Okula kayıt yapan öğrencilerin durumundan da söz eden Özcenk, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı öğrencilerin okula ödediği ücret, normal ücretin yüzde 60’ıdır. Türkiye’deki öğrencilerin ücreti ise tercih durumuna bağlı değişiklik gösteriyor.

Yani mevcut kurallara göre Türkiye’deki üniversite sınavlarında DAÜ’yü birinci tercih olarak yazıp kazanan bir öğrenci, okula hiç para ödemiyor.

İkinci tercihinde kazanan bir öğrenci ise okula normal ücretin yüzde 50’sini, üçüncü tercihinde kazanan öğrenciler ise yüzde 75’ini ödüyor. Yani ortalamaya bakıldığında Türkiye’den gelen öğrencilerin sadece yüzde 30’u normal okul ücreti ödemiş oluyor.”

Özcenk, bu konuyu siyasi erkle de görüştüklerini belirterek okula gerekli katkının yapılacağına dair söz verildiğini anlattı. Özcenk, sorunların aşılacağını ifade ederek “Aklın yolu bir” diye konuştu.

Okulun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını belirten Özcenk, “Hem çalışanlar ekonomik anlamda biraz feragat edecek, hem de devlet bonkör davranacak. Bu işi bu şekilde çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Özcenk, bu durumun geçici olduğunun altını çizdi.

“DİĞER ÜNİVERSİTELERLE REKABET EDEMİYORUZ”

DAÜ’nün devlet üniversitesi olmasından dolayı diğer üniversitelerle rekabet edemediğini belirten Özcenk, rekabet ortamının sağlanabilmesi için bazı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet üniversitesinden emekli olan kişilerin emekli olduktan sonra okulda çalışmaya devam edemediğini ifade eden Özcenk, şöyle devam etti:

“Örneğin bizden çok değerli bir hoca 60 yaşında emekli olduktan sonra özel bir üniversitede işe başlıyor. Bu değerli hocalar, sigortadan aldıkları maaştan daha az bir ücrete özel üniversitelerde işlerine devam ediyor. Ancak biz bu hocaları emekli olduktan sonra okulda tutamıyoruz. Ayrıca bu kişilerin yerine de okula daha yüksek bir ücrete yeni kişileri işe alıyoruz. Bu yüzden de rekabet edemiyoruz. Halbuki emekli olan bir hoca sigortadan emekli maaşını alıp bizde çalışsa, rekabet etmemize imkân sağlanacak. Ancak bu olmadığı için haksız rekabet ortamı oluşuyor. Biz hükümetten bu konuda yasal düzenleme yapılmasını talep ettik. DAÜ’nün rekabet edebilmesi için devletin gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz.”

