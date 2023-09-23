DAÜ’deki kriz, istifa getirdi

DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ve rektör yardımcıları görevlerinden istifa etti. Hocanın ve yardımcıları “Kişisel hırslar, üniversitenin çıkarlarının önüne geçmiştir. Bu sürecin uzatılarak üniversiteye verilen zararın daha da büyümesinin parçası olmak istemiyoruz” dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Aykut Hocanın ve rektör yardımcıları dün itibariyle görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili Hocanın ve rektör yardımcıları tarafından yayınlanan basın açıklamasında “Kişisel hırslar, üniversitenin çıkarlarının önüne geçmiştir. Bu sürecin uzatılarak üniversiteye verilen zararın daha da büyümesinin parçası olmak istemiyoruz” denildi.

“Bir süredir üniversitemizin mali sorunları bahane edilerek Vakıf Yöneticiler Kurulu ve bazı sendikalar tarafından Rektörlüğün ve yetkili kurulların dahil edilmediği çalışmalar yapılmıştır” denilen açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte, üniversite Rektörlüğü üniversitenin geleceği ile ilgili protokol çalışmaları için yapılan birçok toplantıdan dışlanmış, üniversite kurullarının ve Rektörlüğün görüşlerinin yeterli ölçüde yansımadığı bir süreç yaşanmıştır. Buna rağmen, bu çalışmaların gerektirdiği mevzuatın hazırlanması için Rektörlüğe kısıtlı süreler tanınarak Rektörlüğün ve Senato gibi akademik kurulların itibarsızlaştırılması hedeflenmiştir. Bu konudaki hassasiyeti ve konunun önemini defalarca anlatmaya çalıştığımız halde bu konudaki ısrar devam etmiştir. Rektörlük bu konuda kendisine iletilen taslak planı hiç geciktirmeden, kurulların bilgisine getirmiş kurulların görüşlerinin protokol taslağına yansımasını sağlamıştır. Üniversite Senatomuzun, belirlediği takvim çerçevesinde talep edilen çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından, birtakım suçlamaların bulunduğu ve Rektörlükle çalışmak istemiyoruz yazısı Sayın VYK Başkanı tarafından sizlerle paylaşılmıştır. Sanıyorum bu boyutta bir müdahale hiçbir VYK tarafından bugüne kadar yapılmamıştır”

Gelinen noktada, yaşanan sürecin doğru yönetilmediğinin ortada olduğu söylenen açıklamada, “Kişisel hırslar, Üniversitenin çıkarlarının önüne geçmiştir. Bu sürecin uzatılarak üniversiteye verilen zararın daha da büyümesinin parçası olmak istemiyoruz. Üniversite menfaatleri çerçevesinde bu dönemin sağlıklı şekilde yürütülmesi yönünde tüm çabalarımız sonuçsuz kalmıştır. Elbette sorumluluk, bugünün mimarı olan başta bu süreci yanlış kurgulayanların üzerinde olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle tamamlandı:

“Değerli DAÜ’lüler, bugün (dün) itibarı ile üç buçuk yıldır özveri ile sürdürdüğümüz görevlerimizden ayrılıyoruz. Görev yaptığımız süre içinde bizlere ve dolayısıyla DAÜ’ye destek veren, üniversitemiz için bizimle ter döken, fikir üreten, özveri ile katkı koyan tüm, işçi, yönetsel ve akademik personelimize en içten duygularımızla teşekkür ederiz. DAÜ’nün esas sahibi olan sizlerle, olası tüm platformlarda Üniversitemizin, özerk ve demokratik yapısının korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Görev yerimiz değişse bile tüm DAÜ sevdalıları gibi görevimizin başındayız ve DAÜ’ye hizmet etmeye devam edeceğiz”

