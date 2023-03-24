DAÜ’de vahim tablo

DAÜ’de mali kriz daha da derinleşti, borç 550 milyon TL’ye ulaştı. DAÜ'nün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan birçok kişi, emekliliklerini vermeye başladı. Üniversite yönetimi, çalışanların maaşlarında kesintiye gitmeyi planlıyor

Son günlerde kamuoyu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin borcunun 550 milyon TL’ye ulaştığı ve gelir gider dengesinin de bozulduğu iddiaları ile meşgul oluyor.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk borcun sadece devlete olduğunu ifade ederek DAÜ Yasası’na göre üniversitenin açık vermesi durumunda devletin yardım yapacağı maddesinin bulunduğunu hatırlattı.

Özcenk, bu yardım yerine üniversitenin vergi borcu ile mahsuplaşmaya gidilebileceğini devlet yetkililerine ilettiklerini söyledi.

DAÜ’nün genel ekonomik durumunun ise sadece Temmuz ayında bir küçük bir tedbir gerektirecek şekilde olduğunu diğer aylar için ise herhangi bir maaş veya hak ödemesinde sıkıntı olmayacağını söyledi.

5 MÜDÜR VE ESKİ PERSONEL EMEKLİ OLUYOR

DAÜ'de görev yapan ve en eski personeller arasında yer alan 5 müdür aynı anda istifalarını vererek, emeklilik sürecini başlattı.

DAÜ'nün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan 5 deneyimli müdür emekliye ayrılmak için dilekçe verirken, kimi çevreler "Batmak üzere olan kurumdan bir an önce tazminatlarını kurtararak emekli olmak istiyorlar" yorumu yaparken tartışmalara son noktayı DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk koydu. Emekliye ayrılacak olan personelin Mayıs sayında Türkiye’de yapılacak seçim sonrasındaki ekonomik dalgalanmadan etkilenmemek adına emekliliklerini verdiklerini ifade etti.

Aralarında Öğrenci İşleri eski Müdürü, Toplam Kalite Müdürü de olan Hüseyin Yetiner, Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı, Satın Alma Müdürü Gülbahar Özkan, Kontrol Müdürü Hüseyin Eryaşar ve İdare Amiri Hasan Arslan’ın da bulunduğu bir çok kişinin emekliliklerini verdiği kaydedildi.

DAÜ'de son dönemlerde kamuoyunda ortaya atılan bütçe açığının 550 Milyon TL'ye dayanması haberlerinin ardından DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk suskunluğunu Haber Kıbrıs’a bozdu.

ÖZCENK: “MAHSUPLAŞMAYA GİDELİM”

Özcenk, DAÜ’nün hiçbir bankaya bir kuruş borcu bulunmadığını ifade ederek DAÜ’nün tek borcunun devlete vergi borcu olduğunu söyledi. Bu borç ile ilgili devletle görüşmeler yapıldığını ve devletin vereceği yardım ile vergi borcunun mahsuplaşılmasını istediklerini söyledi.

Maaşlar arasındaki dengesizlik, emekli akademisyenlerin yüksek maliyeti, hızla azalan öğrenci sayısı ve devletin DAÜ'ye karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusundaki iddiaları da yanıtlayan Özcenk, DAÜ’nün çok güçlü bir kurum olduğunu ve dimdik ayakta olduğunu söyledi.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’de yaşanan ekonomik sorunların aşılamayacak noktada olmadığını söyledi.

Özcenk, “Aşılmayacak kriz yoktur. Ülkede yaşanan enflasyon karşısında üniversitenin maaş giderleri de geçen yıla oranla ikiye katlanmıştır. Biz bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

“DAÜ BATTI” HABERLERİ KÖTÜ REKLAM OLUYOR

Basında çıkan “DAÜ battı” gibi olumsuz haberlerin üniversite için kötü bir reklam olduğunu ve kendi kurumlarımıza zarar verme noktasına gelindiğini anlatan Özcenk, üniversitenin batması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ekonomik olarak yaşanan “küçük” sıkıntının üstesinden gelinerek üniversitenin daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini vurguladı.

DAÜ’nün bankalara bir kuruş borcunun olmadığını, üniversitenin ekonomisiyle ilgili abartılı söylemlerde bulunulduğunu anlatan Özcenk, DAÜ’nün sadece devlete olan vergi borcunu ödeyemediğini söyledi.

“HAYAT PAHALILIĞI MAAŞLARI İKİYE KATLADI, ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ ARTMADI”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Bir pandemi süreci geçirdik, bu süre içerisinde bir uzaktan eğitim dönemi yaşandı. En önemlisi hayat pahalılığı yüzde yüzü geçti. Ancak bunun karşısında öğrenci ücretleri artmadı. Ödediğimiz maaşların oranı geçen yıla oranla iki katına çıktı” dedi.

Devletin DAÜ’ye destek vermesi durumunda bu ekonomik sıkıntının aşılacağına işaret eden Özcenk, DAÜ Yasası’nda “DAÜ açık verirse devlet bunu karşılar” yönünde bir madde bulunduğunu ve hükümetle bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

“TEMMUZ AYINDA AZ BİR KESİNTİ GEREKEBİLİR”

Özcenk, çalışanların maaşlarının ödenmesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, sorunun aşılmaması halinde yaz aylarında belki Temmuz ayı için az bir kesinti olabileceğini belirti. Özcenk, Ağustos ayında öğrencilerin gelmesiyle de bu sorunun ortadan kalkacağını vurguladı.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, her şeye karşın devletin Temmuz ayında hayat pahalılığını yüzde 40-50 oranında açıklaması durumunda herkes gibi DAÜ’nün de ciddi bir ekonomik sorun yaşayabileceğine işaret etti.

DAÜ’den birçok üst düzey yöneticinin ekonomik sorunlardan dolayı tazminatlarını alabilmek adına emekliliklerini verdikleri yönündeki söylemlerin anımsatılması üzerine de Özcenk, “ Keşke DAÜ siyasetin içerisine çekilmeseydi. Biz sorunları aşabilmek için DAÜ’nün tüm paydaşları ellerini taşın altına koymaya hazırdır. Devletin tüm kurumlarında, dairelerinde olduğu gibi Türkiye’deki seçimden sonra dövizde beklenen artıştan dolayı bu arkadaşlar emekliliklerini verdiler. Birçok kişi bunu yapmıştır. Sadece DAÜ üzerinden bunu okumak çok yanlış” şeklinde konuştu.

İDDİALAR

Son üç yılda ciddi şekilde öğrenci sayısında azalma meydana geldiği iddia edilen DAÜ’de bir yandan da giderlerin arttığı kaydediliyor. Geçen günlerde Aykut Hocanın'a üniversitede bulunan örgütlü akademik sendika DAÜ-SEN ile Personel sendikası DAÜ-BİRSEN açıklamaları ile tepki göstermişti. Sendikalar, bütçe açığına rağmen, halen istihdamlar ile birlikte vekaleten sınavsız münhal olmadan tefi atamalarının yapıldığını iddia etmişti.

Bir diğer sendika eleştirisi ise DAÜ VYK'nın üç yıldır gittikçe artan bütçe açığı karşısında kararsızlığı kararsız kaldığı yönünde. DAÜ'de oluşan bütçe açığı nedeni ile Temmuz ayında çalışanlara yapılması gereken Hayat Pahalılığı artışının yapılamama riski olduğu da üniversitede konuşulan bir diğer iddia.

