DAÜ’de “sürdürülebilirlik” temalı seminerler gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Konut Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (DAÜ KEDAM), Mimarlık Bölümü ve Hindistan'ın Chennai kentindeki Sathyabama Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün Mimarlık Bölümü iş birliğinde “Mimarlık ve Kent Seminerleri’ konulu seminerler dizisi gerçekleştirildi.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ç evrim içi olarak gerçekleştirilen ve ‘Sürdürülebilirlik’ ana temasının irdelendiği söz konusu seminerlerde ‘Mimarlıkta Ekolojik Konular’ (ARCH 213) dersi öğrencileri ve ders yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato hazır bulundu.



Seminerlere sırası ile, İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nden Dr. Iliona Outram Khalili, Mumbai’deki Chembur Trombay Mimarlik Okulu’ndan Doc. Dr. Sheetal Amraotkar ve Sathyabama Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Dekanı Dr. Devyani Gangopadhyay katıldı.

