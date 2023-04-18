banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

DAÜ’de “sürdürülebilirlik” temalı seminerler gerçekleştirildi

banner476

banner825
DAÜ’de “sürdürülebilirlik” temalı seminerler gerçekleştirildi
banner931
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Konut Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (DAÜ KEDAM), Mimarlık Bölümü ve Hindistan'ın Chennai kentindeki Sathyabama Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün Mimarlık Bölümü iş birliğinde “Mimarlık ve Kent Seminerleri’ konulu seminerler dizisi gerçekleştirildi.
 
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve ‘Sürdürülebilirlik’ ana temasının irdelendiği söz konusu seminerlerde ‘Mimarlıkta Ekolojik Konular’ (ARCH 213) dersi öğrencileri ve ders yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato hazır bulundu.
 
Seminerlere sırası ile, İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nden Dr. Iliona Outram Khalili, Mumbai’deki  Chembur Trombay Mimarlik Okulu’ndan Doc. Dr. Sheetal Amraotkar ve Sathyabama Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Dekanı Dr.  Devyani Gangopadhyay katıldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.