DAÜ’de acı reçete hazır

Mali krizle boğuşan DAÜ için tasarruf tedbirleri içeren ekonomik plan taslağı hazırlandı. Buna göre; personelin haftalık ders yükü artırılacak, personel istihdamı yapılmayacak, makam ödenekleri kaldırılacak, ek mesai ödemeleri minimize edilecek, yeni kayıt yapacak TC ve KKTC uyruklu öğrencilere yüksek oranda harç artışı yapılacak

Ülkemizde 1979 yılında yükseköğretim ihtiyacının karşılanması için “devlet üniversitesi” olarak kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mali krizle boğuşuyor.

Ekonomik krizle birlikte okulun gelir ve giderlerinde ciddi bir açık oluştu; okul personeline “maaş” ödeyemeyecek duruma geldi.

DAÜ’deki mali krizi aşmak için DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından “DAÜ Temmuz 2023-Aralık 2024 Uygulanacak Ekonomik Plan” taslağı hazırlandı.

Temmuz 2023-Aralık 2024 Uygulanacak Ekonomik Plan Raporu’na göre, DAÜ’de yaşanan mali sıkıntılara karşı “azami 18 ay boyunca” uygulanacak tasarruf tedbirleriyle gelir artırıcı önlemler belirlenecek. Bu önlemlerle DAÜ’deki mali krizin aşılması hedefleniyor.

Tasarruf tedbirleri Temmuz ayında uygulanmaya başlanacak. 22 başlık altında hazırlanan ekonomik plan taslağında okulun sürdürülebilir olması için alınacak önlemler en ince ayrıntısına kadar belirtildi.

Tasarruf raporunda mali açıdan gelirleri artırıcı ve giderleri azaltacak önlemlere geniş yer verildi.

MEVCUT PERSONELİN HAFTALIK DERS YÜKÜ ARTIRILACAK, PERSONEL İSTİHDAMI YAPILMAYACAK

Mali açıdan giderleri azaltacak düzenlemeler başlığı altında yer alan akademik kısımdaki düzenlemeler bölümüne göre, çok zorunlu durumlar hariç akademik personel istihdamı yapılmayacak. Yeni yapılacak olan istihdamlarda performans sisteminin bir parçası olarak kadro yapısı performansa dayalı ücret temelli olarak dönüşüm sağlanacak. Esnek kadro tanımları oluşturulmasıyla ilgili de yasal düzenleme yapılacak.

Yeni düzenlemeyle mevcut personel için “performans değerlendirmesi” uygulanacak. Ayrıca makam ödeneklerinin tamamı da kaldırılacak. 2023-2024 Güz Dönemi’nden itibaren akademik personelin haftalık ders yükü artırılacak.

Yöneticiler hariç, dönemlik ders yükünün doldurulmadığı yerlerde yarı-zamanlı öğretim elemanı görevlendirilmeyecek. Araştırma görevliliği kadroları azaltılarak yeniden belirlenecektir. Öğrenci sayıları çok düşük olan programlar yeniden değerlendirilecek ve sürdürülebilir olmayanlar kapatılacak.

Yönetsel kısımdaki düzenlemeler göre de okula yönetsel hizmetler personeli istihdamı yapılmayacak. Yönetsel hizmetlerde, atama ve terfiler minimum düzeyde tutulacak, boşalan müdürlüklerde ilk tercih yeni atama yapmadan, başka müdürlere ek görev verilecektir.

Ayrıca yönetsel hizmetlerde “ek mesai” ödemeleri minimize edilecek. Elzem durumlar hariç personel ek mesaiyle çalıştırılmayacak. Ek mesainin zorunlu olduğu durumlarda ise öncelikle vardiya usulü çalışma planlanacak.

TC VE KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÜKSEK ORANDA HARÇ ARTIŞI YAPILACAK

Mali açıdan gelirleri artırıcı düzenlemelere göre yeni programlar konusunda çalışma yapılacak, YÖDAK onaylı programlara KKTC vatandaşı ve yabancı öğrenci alınacak.

Türk Lirası olarak tahsil edilen harçlarda mevcut öğrencilere yıllık enflasyon oranında artış yapılacak. Yeni kayıt yapacak TC ve KKTC uyruklu öğrencilere yüksek oranda harç artışı yapılacak.

Tercih alan ve bazı ortak yürütülen programlara fiyat/öğrenci sayıları dikkate alınarak, öğrenci sayısını ve toplam geliri artıracak yeni fiyat politikaları uygulanacak.

Döner Sermaye İşletmeleri verimli hale getirilecek. Ayrıca 2023 ve 2024 yılı yaz dönemi gelirlerini artırmak amacıyla müfredatın belli bir kısmında öğrencilere online eğitim imkânı tanınacak. Yaz dönemindeki online eğitim üniversite dışından öğrencilere de açılacak.

Güz dönemlerinde üniversite yurtlarında daha çok öğrenci, bahar dönemlerinde daha az öğrenci olduğu dikkate alındığında, üniversiteye ait yurtlara güz dönemi başında yıllık olarak kaydolunması sağlanılacak.

Tanıtımda yapılacak yapılandırma sonucunda yabancı öğrenci sayılarında artış sağlanacak. Üniversite kullanımında olan arazilerde bulunan tesislerin yeniden yapılandırılması ve projelendirilmesiyle gelirler artırılacak.

Kantin ve kafeteryaların kira ödemeleriyle ilgili pandemi döneminde ve sonrasında oluşan anomali durum çözüme kavuşturularak tahsil edilemeyen borçların tahsil edilmesi sağlanacak. Yenilenecek kantin ve kafeterya sözleşmeleriyle kira akışı eksiksiz devam ettirilecek.

