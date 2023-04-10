DAÜ-Sen’den El-Sen’e destek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in eylemine destek belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN)

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in eylemine destek belirtti.



DAÜ-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’in Hükümetler tarafından planlı olarak zarara uğratıldığı, AKSA Enerji’den alınan elektriğin alınan fiyatın altında sattırıldığı iddia edildi.



Açıklamada, “Bugün, uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelinmiştir. Daha önce çok yüksek kira bedeli ile AKSA ile imzalanan sözleşmenin, bir benzerinin adrese teslim olarak yeniden imzalanması, hükümet tarafından tüm topluma dayatılıyor. Tüketicinin, vatandaşın açık bir şekilde zararına olacak bu adım karşısında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in verdiği mücadelenin yanındayız, yanında olacağız” denildi.

