banner913
banner932
Kanserle savaşta tek yürek
Kanserle savaşta tek yürek
10 0
“Güzel günler göreceğiz”
“Güzel günler göreceğiz”
8 0
 
Lefkoşa’nın beyi Forest
Lefkoşa’nın beyi Forest
41 0
50 0
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
36 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
72 0
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
16 0
banner915

DAÜ-Sen’den El-Sen’e destek

banner476

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in eylemine destek belirtti.

banner825
DAÜ-Sen’den El-Sen’e destek
banner931
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN)
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in eylemine destek belirtti.
 
DAÜ-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’in Hükümetler tarafından planlı olarak zarara uğratıldığı, AKSA Enerji’den alınan elektriğin alınan fiyatın altında sattırıldığı iddia edildi.
 
Açıklamada, “Bugün, uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelinmiştir. Daha önce çok yüksek kira bedeli ile AKSA ile imzalanan sözleşmenin, bir benzerinin adrese teslim olarak yeniden imzalanması, hükümet tarafından tüm topluma dayatılıyor. Tüketicinin, vatandaşın açık bir şekilde zararına olacak bu adım karşısında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in verdiği mücadelenin yanındayız, yanında olacağız” denildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.