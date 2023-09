DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tümer görevi devraldı

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibine teşekkür etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, görevlerinden istifa eden eski Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibine teşekkür etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibi ile bugün saat 10.00’da makamında bir araya geldi. Tümer görüşmede, Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Prof. Dr. Serhan Şensoy’a DAÜ’ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede yaptığı konuşmada Tümer, Hocanın ve ekibinin zor bir dönemde ağır bir yük aldığını ifade etti. Kendisinin kısa bir dönem için makamda bulunduğunu ifade eden Tümer, geçiş dönemini yumuşak ve sağlıklı bir şekilde tamamlayacaklarını kaydetti. Tüm DAÜ’lülerin bir aile olduğunu ve Hocanın ile ekibinin geçiş döneminde kendilerine desteklerinin devam ettiğini belirten Tümer, DAÜ’nün yapısı gereği güçlü kadrosuyla sorunları aşacağını, DAÜ’yü her zaman sahipleneceklerini vurguladı.



Hocanın: “Canla, başla, özveriyle çalıştık”



Prof. Dr. Hocanın da konuşmasında, Prof. Dr. Tümer’e ince davranışından dolayı teşekkür etti. Çok zor bir dönemde DAÜ’yü daha da ileriye taşımak için göreve başladıklarını ve canla, başla, özveriyle çalıştıklarını ifade eden Hocanın, pandemi döneminde tüm DAÜ çalışanları ve öğrencilerinin yaşamlarını idame etmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.

Bu sürecin ardından küresel sorunların birbiri ardına geldiğini, önce ekonomik sorunların, sonrasında ise Rusya-Ukrayna savaşının ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki depremin farklı boyutlarda DAÜ’yü doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Hocanın, mali durumla ilgili olarak yaptıkları tüm çalışmaların bu etkenlerin üniversiteye olumsuz yansımasını engellemeye yönelik olarak yapıldığını kaydetti. Belirli bir ölçüde başarılı olabildiklerini, belirli noktalarda ise DAÜ’nün sorunlarının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, daha fazla ilerleyemeyeceklerini gördüklerinde DAÜ’nün önünü açmak için karar alarak görevlerinden ayrıldıklarını belirtti.



“DAÜ İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”



Prof. Dr. Hocanın, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tümer’e her zaman destek vereceklerini ve yardıma hazır olduklarını ifade ederek, DAÜ için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Hocanın, bu zorlu dönemde DAÜ için hizmet veren ekibine de çok teşekkür ederek, DAÜ’ye hizmet etmenin kendileri için bir gurur olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibine çiçek takdim edildi.