DAÜ Nature Index Kıbrıs 2022 üniversite ve enstitüler sıralamasında tüm adanın ikincisi oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Nature Index’in 2022 üniversiteler ve enstitüler sıralamasının fiziksel bilimler kategorisinde Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi, tüm adanın ise 2’nci en iyi yükseköğretim ve araştırma kurumu olduğu belirtildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi son beş yılda Nature Index’de önemli başarılara imza atarken, fakülte çatısı altında yer alan Fizik Bölümü bu başarıya en çok katkıyı koyan bölüm olmaya devam etti. Nature Index, dünyanın en saygın 82 akademik dergisinde yayımlanan Tıp, Sağlık, Fizik ve Astronomi, Kimya, Dünya ve Çevre Bilimleri ile ilgili makaleleri tarayarak aylık ve yıllık başarı sıralamalarını yapıyor.

Elde edilen başarıda, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi çatısı altında yer alan Fizik Bölümü öğretim üyelerinin çok büyük katkısı olurken, 2022 yılında prestijli akademik dergilerde yayınlanan DAÜ adresli ve Nature Index tarafından taranan 7 bilimsel makalenin tamamı Fizik Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapıldı.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan yayınlara https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/cyprus/eastern-mediterranean-university-emu/519d6f64140ba08e3b000000 adresinden ulaşılabiliyor.

DAÜ’nün Nature Index Kıbrıs 2022 sıralamasında 2’nci sırada yer almasını sağlayan bilimsel makaleler, DAÜ Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazsarimousavi, Fizik Bölümü Seçkin Profesörü Prof. Dr. Mustafa Halilsoy, Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Omar Mustafa, Doç. Dr. Ali Övgün ile Araştırma Görevlisi Mert Mangut tarafından kaleme alındı.

