“Dana’nın temel görevi kooperatifleri batırmak”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kooperatif İşleri Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın, “kooperatifleri batırma misyonuna devam ettiğini” belirtti

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kooperatif İşleri Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın, “kooperatifleri batırma misyonuna devam ettiğini” belirttiKTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde kooperatifçiliğin hayati önemi bulunduğunu belirterek, Kooperatif İşleri Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın, “kooperatifleri batırma misyonuna devam ettiğini” savundu.Dana’nın konuyla ilgili sorularına yanıt vermediğini belirten Elcil’in açıklaması şöyle:“Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde kooperatifçiliğin hayati önemi vardır. AKP tarafından atanan Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın TC elçiliği ile birlikte görevlendirdiği Kooperatif İşleri Mukayyidi Kemal Deniz Dana, kooperatifleri batırma misyonuna devam etmektedir. Yaptığımız açıklamadan rahatsız olmuş olacak ki, yaptıklarını gizlemek için sorduğumuz sorulara cevap vermekten kaçmaktadır.Sn. Dana’nın Binboğa Yem Fabrikası’na yapılacak olan istihdamlarla ilgili yapmış olduğu açıklama tamamen aldatma olup, istihdamlar ile ilgili çarpıtma yapmaya devam eden Sn. Dana 2020 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Spor Dairesi’ne münhalsiz on beş kişiyi işe aldığı ile ilgili sessizliğini korumaktadır.Sn. Dana’nın Koop-Süt ile ilgili yaptıkları da ortadadır. UBP hükümetlerinin batırdığı Koop-Süt fabrikasına 2013 yılında öğretmenin de hissesinin olduğu 15 kooperatif, 650,000 STG sermaye koyarak tekrardan kâra geçiren bizleri Koop-süt yönetiminden uzaklaştırmak için Li-Koop yönetimini uyduruk gerekçelerle görevden alan, atadığı kayyumlarla yönettiği kooperatiflerin oy çoğunluğu ile UBP’li bir yönetim oluşturan Sn. Dana’nın, Koop-Süt fabrikasını işleyemez duruma getirdiği gibi fabrikayı milyonlarca zarara uğratmıştır. Yönetime getirdiği UBP’li müsteşar ve süt ürünleri imalatçısı sahibi Başlar LTD’in marifeti ile Koop-Süt’ün piyasadan süt alması gerilemiştir. Tüm bunların yanında Koop-Süt fabrikasına Kemal Deniz Dana’nın onayı ile münhalsiz partizanca on bir kişi istihdam edilmiştir.Üyelerimizin birikimleri ile Kıbrıs Türk toplumunun üretim örneği olan Koop-Süt fabrikasını kurtarmak için diğer kooperatiflerle birlikte koyduğumuz sermaye ile kâra geçirdiğimiz kurum maalesef Kemal Deniz Dana’nın, Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ve TC Elçiliği’nden aldığı talimatlar ile batırma ve kendi yandaşlarına peşkeş çekme yolunda hızla ilerlemektedir. Ne ilginçtir ki, Binboğa Yem Fabrikası’na personel alınması ile ilgili sesini yükselten Koop-Sen, bu istihdamlara sessiz kalarak Kemal Deniz Dana’nın yanında durmaktadır. UBP’nin ve TC Elçiliği’nin parlayan yıldızı Kemal Deniz Dana’nın temel görevi kooperatifleri batırmaktır. Denetimini yaptığı veya kayyum atadığı UBP’lilerin yönetimde olduğu kooperatiflerin isimlerini açıklamaması, bu misyonu üstlendiğinin göstergesidir. Bilinmelidir ki, bu olayın üstüne gitmeye devam edeceğiz.”