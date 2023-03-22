Damacana suya da zam

Bir damacana suyun fiyatı 22 TL’den 25 TL’ye çıktı

Ülkede zamların ardı arkası kesilmiyor, son olarak en temel tüketim maddesi olan içme suyu fiyatları da arttı.

Suya %14 zam Ev ve iş yerlerinde içme suyu ihtiyacının giderilmesi için tercih edilen 19 litrelik damacana suların fiyatı kaşla göz arasında yükseldi.

Bir damacana suyun fiyatı 22 TL’den 25 TL’ye çıktı.

