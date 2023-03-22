Damacana suya da zam

Ülkede zamların ardı arkası kesilmiyor, son olarak en temel tüketim maddesi olan içme suyu fiyatları da arttı.
Suya %14 zam Ev ve iş yerlerinde içme suyu ihtiyacının giderilmesi için tercih edilen 19 litrelik damacana suların fiyatı kaşla göz arasında yükseldi.
Bir damacana suyun fiyatı 22 TL’den 25 TL’ye çıktı.
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