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Damacana suya da zam

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Bir damacana suyun fiyatı 22 TL’den 25 TL’ye çıktı

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Damacana suya da zam
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Ülkede zamların ardı arkası kesilmiyor, son olarak en temel tüketim maddesi olan içme suyu fiyatları da arttı.
Suya %14 zam Ev ve iş yerlerinde içme suyu ihtiyacının giderilmesi için tercih edilen 19 litrelik damacana suların fiyatı kaşla göz arasında yükseldi.
Bir damacana suyun fiyatı 22 TL’den 25 TL’ye çıktı.
 
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