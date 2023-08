“Dağ yolunda araç geçilmesi yasaklanmalı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, dağ yolunda araç geçilmesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı

Değirmenlik-Girne Anayolu, halk arasında bilinen adıyla “dağ yolu” artık “ölüm yolu” olarak anılmaya başladı…Tek şeritli, virajlı, yoğunluklu olarak ağır vasıtaların sıklıkla kullandığı yolda, yıllardır kazalar meydana geliyor, can kayıpları yaşanıyor ancak yol için hiçbir önlem alınmıyor.Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yolu kullanan ağır vasıtaların trafikte ciddi tehlikeler yarattığına dikkat çekerek, özellikle TIR, kamyon gibi büyük araçların sürücülerinin ülkeye yeni gelen yabancı sürücüler olmasının da kaza riskini artırdığını belirtti.Avcı, yolun virajlı olması ve virajda sürücülerin araç geçmeye çalışmasının kaza riskini artırdığını, asfaltın yer yer bozuk olmasının da kazalara davetiye çıkardığını söyledi.Kamyonların ve TIR’ların araç muayene sistemlerinin de yetersiz olduğuna vurgu yapan Avcı, eski araçların teknik bakım almadan muayeneden geçtiklerini belirtti.Avcı, özellikle limandan çıkan yüklü araçların dağ yolunu kullandıklarına işaret etti.Alınacak önlemler arasında yolda araç geçilmesinin yasaklanması gerektiğini belirten Avcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir TIR’ın diğer TIR’ı geçiş anı videosuna değindi.Avcı, yolun bir an önce genişletilmesi ve 3’üncü şeridin açılması gerektiğine dikkat çekerek, hiçbir adım atılmadığını vurguladı. “Önlemler alınmazsa söz konusu yola can vermeye devam edeceğiz” diyen Avcı, sürücü, araba standartları ve yolun iyileştirilmesi önemli olduğunu, araç ve sürücü standartları düşük olan bir yolda ölüm olduğuna işaret etti.