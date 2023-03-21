banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
5 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
5 0
 
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
9 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
11 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
52 0
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
17 0
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
25 0
banner915

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

banner476

banner825
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
banner931
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Nevruz ateşinden sıçrayan kıvılcımın yüreklerde kardeşlik, refah ve huzur dolu yarınları beraberinde getirmesini diledi.


Töre, mesajında şunları kaydetti:
“Tabiatın yeniden doğuşu, baharın gelişi ve doğanın uyanışını müjdeleyen Nevruz, barış ve dostluk bayramı olarak Anadolu’dan Kafkaslara, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır coşkuyla kutlanmaktadır. İnsanın doğa ile bütünleşmesini simgeleyen Nevruz, sevgi ve barış gibi evrensel değerlerin gelişmesine katkıda bulunarak, baharın gelişi ile birlikte yaşama sevincini ve doğanın dirilişini sembolize eder. Nevruz ateşinden sıçrayan kıvılcımın yüreklerde kardeşlik, refah ve huzur dolu yarınları beraberinde getirmesini diliyor, Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.