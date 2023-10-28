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“Cumhuriyet atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır"

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

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“Cumhuriyet atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır"
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, mesajında, “19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesinin, büyük bir zaferle taçlanmasının sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. Cumhuriyet atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır” dedi.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek vermiş olduğu varoluş mücadelesinin; azim ve büyük bir kahramanlıkla ölümsüzleştiğini belirten Oğuz, Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Türk milletinin iradesine hiçbir zaman pranga vurulamayacağının Cumhuriyetle ilan edildiğini vurguladı.

Büyük mücadeleler neticesinde kurulan ve armağan edilen Cumhuriyet’in 100. yılına ulaşmanın mutluluk, coşku ve gururunun yaşandığını dile getiren Oğuz, Cumhuriyet’in 100. yılında tarihten alınan güçle geleceğe büyük bir ümitle bakıldığını ve emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

Oğuz, mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk milletinin sonsuza dek yaşaması için, canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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