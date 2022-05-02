Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşma yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, devlet ve hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinden başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katılarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’la bayramlaştı.

Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çiftçi, konuklarla sohbet etti.