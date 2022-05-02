banner762
banner815
Şeker tadında bir bayram dileriz
Şeker tadında bir bayram dileriz
9 0
Chagla Car Care Sprint Rallisi’ni Bilgimerler kazandı
Chagla Car Care Sprint Rallisi’ni Bilgimerler kazandı
69 0
 
Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi bugün sona eriyor
Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi bugün sona eriyor
8 0
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
26 0
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
12 0
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
63 0
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
19 0
banner797
banner794

Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşma yapıldı

banner476

banner825
Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşma yapıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, devlet ve hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinden başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katılarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’la bayramlaştı. 
Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çiftçi, konuklarla sohbet etti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.