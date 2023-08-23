banner913
banner932
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
8 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
10 0
 
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
7 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
8 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
17 0
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
22 0
banner964

Cumhurbaşkanı Tatar’dan, yangınlar nedeniyle Çanakkale’ye ‘geçmiş olsun’ mesajı

banner476

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale’deki yangınlar nedeniyle ‘geçmiş olsun’ mesajı paylaştı.

banner825
Cumhurbaşkanı Tatar’dan, yangınlar nedeniyle Çanakkale’ye ‘geçmiş olsun’ mesajı
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale’deki yangınlar nedeniyle ‘geçmiş olsun’ mesajı paylaştı.
Tatar, yaptığı paylaşımda “Çanakkale’ye Geçmiş Olsun … Umarım can kaybı olmadan en erken zamanda yangının önüne geçilir. Yangını söndürmek için çalışan ekiplerimize kuvvet ve kolaylık diliyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı ardına Çanakkale’ye geçmiş olsun dileklerimi iletirim.” İfadelerini kullandı.
Çanakkale’de dün başlayan yangında şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin hızla yayılması sonucu 9 yerleşim yeri boşaltıldı.  Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.