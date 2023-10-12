Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel Bakü’ye gitmek üzere Ercan’dan ayrıldı

Aynı etkinliğe katılacak Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise dün Bakü’ye gitti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’ye hareketinden önce Ecan’da yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’la bağlarımızı eğitim kültür ve ekonomik anlamda geliştirmeye gidiyoruz” diyerek KKTC bayrağının Azerbaycan’da dalgalanacağını vurguladı.
Azerbaycan’a gidişlerinin bir ilk olduğunu ve her türlü ilişkinin geliştirilmesi ve kökleşebilmesi için önem taşıdığını vurgulayan Tatar, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Tatar, egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri kabul edilmeden resmi müzakere sürecine girmeyeceklerini de yineledi.
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