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Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel Bakü’ye gitmek üzere Ercan’dan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılmak üzere 200 kişilik heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel Bakü’ye gitmek üzere Ercan’dan ayrıldı
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Aynı etkinliğe katılacak Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise dün Bakü’ye gitti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’ye hareketinden önce Ecan’da yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’la bağlarımızı eğitim kültür ve ekonomik anlamda geliştirmeye gidiyoruz” diyerek KKTC bayrağının Azerbaycan’da dalgalanacağını vurguladı.
Azerbaycan’a gidişlerinin bir ilk olduğunu ve her türlü ilişkinin geliştirilmesi ve kökleşebilmesi için önem taşıdığını vurgulayan Tatar,  ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Tatar, egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri kabul edilmeden resmi müzakere sürecine girmeyeceklerini de yineledi.
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