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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne katılmak üzere bu sabah Ankara’ya geldi

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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da askeri törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne katılmak üzere bu sabah Ankara’ya geldi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne katılmak üzere bu sabah Ankara’ya geldi.
 7.10 sıralarında Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu karşıladı.
Cumhurbaşkanı Tatar için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda askeri tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 30’a yakın ülke temsilcisinin de davetli olduğu AK Parti Büyük Kongresi’ne katılacak ve bu akşam yurda dönecek.
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