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Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı’nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi DNA Laboratuvarı’nı ziyaret ederek Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade ve laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Cemal Gürkan’la bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi DNA Laboratuvarı’nı ziyaret ederek Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade ve laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Cemal Gürkan’la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, ülkedeki adli tıp uzmanlarının, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremlerde kaybedilen canların kimliklerinin tespit edilmesi ve ülkeye getirilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adli tıp uzmanları ile iş birliği içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek kendilerine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretinde, Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı uzmanlarının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Tatar’a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da eşlik etti.
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