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Cumhurbaşkanı Tatar, Kanada Yüksek Komiseri Asselin'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kanada Yüksek Komiseri Asselin'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY’ye Yüksek Komiser olarak akredite Kanada’nın Atina Büyükelçisi Karine Asselin'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşme, saat 10.30’da başladı, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile bazı müzakere heyeti üyeleri de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Asselin'in ardından, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ı kabul edecek.
 
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