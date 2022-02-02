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Cumhurbaşkanı Tatar da pozitif

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar test sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabında duyurdu

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Cumhurbaşkanı Tatar da pozitif

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın pozitif olduğunu duyurduğu mesaj şöyle 

Burun tıkanıklığı, akıntısı ve de nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığım PCR test sonucumun Pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.
Genel durumum iyi ve kendimi izole ettiğimi siz değerli halkıma iletmek istiyorum.
Her zaman belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımızca açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım.
Birlik ve dayanışma içerisinde bu salgını en kısa süre içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır.
Geçmiş olsun dileklerini gönderen ve iletmekte olan değerli halkıma teşekkür ediyorum.

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