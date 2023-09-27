Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hilye-i Şerif Sergisini gezdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sergide, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı Hilye-i Şerif eserleri hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Hala Sultan Camii'nde düzenlenen Mevlid Kandili özel programına katılarak vatandaşların kandilini kutladı.
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