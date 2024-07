“Cuma’dan sonra yaşanacak olanlardan sorumlu olmayacağız”

EL-SEN, enerjide üretim ve iletim alanındaki eksikliklerin giderilmesi ve iş güvenliği önlemlerinin alınması taleplerinin karşılanması için hükümete cuma gününe kadar süre tanıdı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), "enerji talebindeki artış ile enerji arz güvenliği için ihtiyaç duyulan üretim ve iletim alanındaki eksikliklerin giderilmesi ve iş güvenliği önlemlerinin alınması" yönündeki taleplerinin karşılanması için hükümete cuma gününe kadar süre tanıdı.

Taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini isteyen sendika, cuma gününden sonra yaşanacaklardan kendilerinin sorumlu olmayacağını, EL-SEN personelinin işlerine gideceklerini ancak çalışmayacaklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu üyeleri, dün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı, siyah çelenk bıraktı.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri başında şehit düşen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının yer aldığı fotoğraflar ile iş güvenliği alınmadan çalıştırıldıklarını iddia ettikleri personelin fotoğraflarını taşıdı.

Üyeler ayrıca "bozuk, çalışmayan ve sisteme uyumsuz olduğunu" belirttikleri bazı malzemeleri de yanlarında getirerek, tepkilerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada, gündemlerinin; "Kıb-Tek’te yaşanan yolsuzluklar, bozulan iş barışı, yapılmayan iş güvenliği önlemleri, kurultay hesapları, terfiler ve görevlendirmeler ile Kalecik 3 sözleşmesinin birinci yılında halkın uğradığı mağduriyetler" olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda altı görev şehidinin bulunduğunu kaydeden Tuğcu, “Görev şehitlerinin sayısının artmaması ve iş güvenliği önlemlerinin alınması için buradayız.” dedi.

Kıb-Tek müdüriyeti tarafından 700 personele iş güvenliği yönetmeliği imzalatıldığını belirten Tuğcu, Kıb-Tek’in yönetmeliğe uymadığını ve personelin iş güvenliğinin olmadığını savundu.

“Personel; bozuk, çalışmayan, sisteme uyumsuz kötü malzemelerle halka hizmet vermeye çalışıyor.” ifadesini kullanan Tuğcu, söz konusu malzemeleri alan kurum müdürüne eleştirilerde bulundu.

"Malzemelerin sisteme uygun olmadığı ve panolara takılamadığına" dikkat çeken Tuğcu, malzemeleri iş güvenliği açısından "büyük tehdit" olarak niteledi.

Tuğcu, “ ‘Kalecik 3’ sözleşmesi imzalandıktan sonra 1.61 TL olan kilovat saat ücreti, 3.74 TL kilovat saate çıktı. Akaryakıt mı pahalı oldu? Kuruma yatırım mı yaptınız?” diye konuşarak, Başbakana ve kurum yönetimine de eleştirilerde bulundu.



“Kurultay hesaplı terfi ve görevlendirme yapıyorsanız, iş barışını bozuyorsanız bunun hesabını vereceksiniz.” diye konuşan Tuğcu, sağlıklı bir ortamda hizmet için her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Önlem alınmadığı takdirde kesintilerin devam edeceğini daha önce de dile getirdiklerini belirten Tuğcu, hükümete 2 Ağustos Cuma gününe kadar süre tanıyarak, taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

“EL-SEN Yönetim Kurulu karar aldı. Ben, 700 personelin can güvenliğinden ve onların ailelerine karşı sorumluyum. EL-SEN çalışanları, iş güvenliği yönetmeliğinin gereğini yapacak. Çalışanlar işe gidip yüzünü okutacak ancak işe çıkmayacak.” diye konuşan Tuğcu, cuma gününden sonra yaşanacak olanlardan kendilerinin sorumlu olmayacağını dile getirdi.

“Teknik personel Allah’a emanet... Bu yönetim, ailelerine karşı da sorumludur. Çocuklara bir şey olursa, ben ailelerinin yüzüne nasıl bakacağım?” ifadelerini kullanan Tuğcu, personele imzalatılan iş güvenliği yönetmeliğinin yerine getirilmesini istedi.

Memlekete hizmet için burada olduklarını belirten Tuğcu, Kıb-Tek'e akaryakıt alımı konusunda da eleştirilerde bulunarak, kurumun bu hizmeti verebileceğini belirtti.