CTP’nin kontenjan adayı Deniz, Muhtaroğlu ve Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa kontenjan adayları konusunda son kararını verdiği ve bu isimlerin Derviş Kemal Deniz, Ödül Muhtaroğlu ve Devrim Barçın olacağı öğrenildi. Ödül Muhtaroğlu ile Devrim Barçın’ın kesinleştiği, Derviş Kemal Deniz’le de prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa kontenjan adayları konusunda son kararını verdiği ve bu isimlerin Derviş Kemal Deniz, Ödül Muhtaroğlu ve Devrim Barçın olacağı öğrenildi.Ödül Muhtaroğlu ile Devrim Barçın’ın kesinleştiği, Derviş Kemal Deniz’le de prensipte anlaşıldığı belirtildi.İlk çalışmalara göre Lefkoşa’da üçüncü sırada Derviş Kemal Deniz’in, beşinci sırada Ödül Muhtaroğlu’nun, yedinci sırada ise Devrim Barçın’ın yer alması kararlaştırıldı ama bu sıralamanın değişebileceği de söyleniyor.CTP’nin Lefkoşa kontenjan adaylarından Derviş Kemal Deniz, Temmuz 2004- Eylül 2006 yılları arasında dıştan, teknokrat atama yöntemiyle Ekonomi Turizm Bakanlığı yapmıştı.Bir diğer CTP kontenjan adayı olan, başarılı bürokrat Ödül Muhtaroğlu,2014’ten Temmuz 2019’a kadar DPÖ Müsteşarlığı yapmış ve bu görevde başarılı sonuçlar ortaya koymuştu.CTP’nin Lefkoşa kontenjan adaylarından, iktisat fakültesi mezunu Devrim Barçın, işletme fakültesinde yüksek lisans, hukuk fakültesinde ise doktora yaptı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Yönetim Kurulu üyeliği ve KTAMS Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Barçın, çalışma yaşamı ve ekonomik konulardaki açıklamaları, paylaşımları, gazetelere verdiği röportajlar ve televizyon programları vasıtasıyla, gönüllü olarak halkı aydınlatarak büyük takdir görüyor.