CTP’nin dört adayı daha belli oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Mağusa’da biri kontenjan, 4 adayı daha belli oldu.

CTP, Mağusa’nın sevilen, faal gençlerinden Yasin Yeni’yi kontenjan adayı gösterecek. Posta Dairesi çalışanı olan Yasin Yeni, Maraş Derneği (MARAŞ- DER) Başkanlığını yürütüyor.Mağusa’dan ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamit Caner, bir dönem sendikacılık da yapan, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Ceyhun Ümiter ve CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyesi avukat Gaye Astan Çoban da CTP’nin Mağusa adayları oldu.CTP, Mağusa’da Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal’ı da kontenjan adayı olarak belirlemişti.Ayrıca Emekli Albay, Akademisyen Behcet Öznacar’ın da Mağusa’da CTP’den aday olacağı öğrenilmişti.