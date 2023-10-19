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CTP’den Üstel’e eylem

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CTP Girne İlçesi, Başbakan Üstel’in Alsancak anayolunda makam aracıyla seyrettiği esnada, kavşak ve trafik ışıklarındaki çeşitli noktalarda “Utan ve Git” pankartları açtı

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CTP’den Üstel’e eylem
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi önceki sabah Başbakan Ünal Üstel’in yol güzergahı olan Alsancak anayolunda “Utan ve Git’ pankartları açtı.
Üstel’in makam aracıyla yolda seyrettiği esnada, kavşak ve trafik ışıklarındaki çeşitli noktalarda pankart açan eylemciler, aynı zamanda o anları kaydettiler. Önceki akşam CTP Girne İlçesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan eylemin görüntülerinin yer aldığı videoda Ünal Üstel’e yönelik, “Atanmış Başbakan, söylemiştik; baktığın her yerde biz olacağız” ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz haftalarda Dr. Fazıl Küçük çemberi yanındaki Girne Belediyesi’ne ait led reklam ekranına, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı çalışanlarca yerinden sökülmek suretiyle el konma girişiminde bulunulmuş, Girne Belediyesi zabıta bölümünün müdahalesiyle bu hukuka aykırı girişim engellenmişti.
 
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