CTP’den çember eylemleri

CTP, dün sabah her ilçede çember eylemleri düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla sokağa çıktı, her ilçede çember eylemleri düzenledi. Çok sayıda partilinin katıldığı eylemler sabah saatlerinde her ilçenin merkezi yerlerinde düzenlendi. Çok sayıda yurttaş da düzenlenen eyleme destek belirtti. Bilindiği üzere CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman önceki gün düzenlediği basın toplantısında, 27 Ekim Cuma akşamı Lefkoşa’da eylemlilik sürecine başlayacaklarını açıklamıştı.