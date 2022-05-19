CTP “yeter artık” dedi

Ana muhalefet CTP, “iradeye, demokrasiye sahip çıkmak” için Yonca kavşağından Meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığı’na kadar yürüyüş ve eylem düzenledi. CTP lideri Erhürman “Yeter artık” dedi

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri “Hükümete ve müdahalelere hayır” sloganıyla Yonca kavşağından Meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığı’na kadar yürüyüş ve eylem düzenledi.UBP-DP-YDP Koalisyonu, Üstel Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde sokağa inen CTP, “Müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayrı meşru hükümete hayır” dedi.“İradeye, demokrasiye sahip çıkmak” için düzenlenen dünkü protesto eylemleri çerçevesinde CTP’li 18 milletvekili, Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya yürüdü.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin müdahaleler sonucu oluştuğu ve meşru bir hükümet olmadığı kanaatinde olduklarını söyledi.Bu yapının hiçbir şekilde meşru bir yapı olmadığını savunan Erhürman, hükümetin güvenoyu alacağını ancak bu yapıya onay vereceklerin bile o yapının doğru olmadığını bildiğini ileri sürdü.“Bu yaşananları kabul etmiyor, ‘hayır’ diyoruz ve irademizi ortaya koyuyoruz” diyen Erhürman, yürüyüşü başlattıkları Yonca kavşağının bir sembol olduğunu, ülke gençliğinin göç etmeden, ülkesinde insanca yaşaması için mücadele ettiklerini söyledi.Erhürman, “Bugün bir başlangıç” diyerek, bundan sonra Meclisi daha çok sokağa sokağı daha çok meclise taşıyacaklarını vurguladı, “Yeter artık” dedi.Öte yandan Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçen 18 CTP milletvekili saat 15.30 sıralarında Kuğulu Park’a ulaştı.Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler, sabah saatlerinde yürüyüş başlatan CTP’li milletvekillerini alkışlarla karşıladı.Milletvekilleri daha sonra eylemciler birlikte Meclis önüne yürüdü.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Bizim bu müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil” diyerek güven oylamasını “sözde” diye nitelendirdi ve “hayır” diyeceklerini söyledi.“Bugün (dün) sokak eylemlerinin ilk günü Hep birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu gidişata dur diyeceğini belirtti.CTP’li milletvekilleri daha sonra Meclis binasına girdi. CTP’li milletvekilleri ve diğer eylemciler güven oylaması sonrasında Cumhurbaşkanlığına yürüdü.Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘müdahalelerin aracı’ ve ‘müdahale ürünü hükümetin sorumlularından biri’ olduğunu ifade eden Erhürman, “Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak ya, Meclis buralarda da olacak” dedi.Cumhurbaşkanının görevinin çözüm iradesini yansıtmak olduğuna işaret eden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamından beklenen Kıbrıs Türk Halkını bütünü temsil etmek, iradesine sahip çıkmak, Anayasasına sahip çıkmaktır.Tatar göreve geldiği günden bu güne, bu görevlerin tam tersini yapmaya devam ediyor. Karşımızdaki müdahale ürünü Hükümet’in en önemli sorumlularından biri de Tatar’dır” dedi.Tatar’ın halkın birliğini bütünlüğünü bölen bir tavır sergilediğini ifade eden Erhürman, “Sayın Tatar Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil kabiliyetini çok kısa sürede yitirmiştir. Müdahalelerin aracıdır. Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak” dedi.