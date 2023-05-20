“CTP ve TDP, ortak aday çıkarırsa çekilirim”

Milletvekilliği ara seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan basın toplantısı düzenleyerek adaylığını duyurdu ve neden aday olduğunu anlattı.

Korkmazhan, bağımsız milletvekili adayı olmasının yanı sıra ve bunun ötesinde, kolektif mücadelenin, emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve çözüm mücadelesinin bir sıra neferi olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini vurguladı.

25 Haziran 2023 ara seçiminde bağımsız milletvekili adayı olarak destek talep eden Abdullah Korkmazhan, şöyle konuştu:

“Adayız çünkü inat ediyoruz. Adayız çünkü memleket istiyoruz. Kendi özgün kimlik ve kültürümüz, laik, demokratik ve çoğulcu yaşam tarzımız ve toplumsal irademize dayalı özgürlükçü bir yaşamın olacağı bir memleket istiyoruz. Sömürge olmak değil, özgür, birleşik, eşit, Baf’tan Karpaz’a bir bütün, federal bir memleket istiyoruz. Yabancı olmadığımız, göç etmek zorunda kalmadığımız, silahlardan ve tel örgülerden arınmış bir memleket istiyoruz.

Atanmış kayyumların ve yolsuzların değil, seçilmişlerin yönettiği, sivil ve demokratik bir memleket istiyoruz. Aşkın her renginin eşit olduğu ve özgürce yaşandığı bir memleket istiyoruz. Emeğin en yüce değer olduğu bir memleket istiyoruz. Memleket istiyoruz, dağların yeşili çok, denizin mavisi koyu olsun. Memleket istiyoruz, bizim olsun.”

25 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ara seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan, “şayet CTP ve TDP, ortak bir aday ve ortak bir siyasi program üzerinde anlaşır ve birlikte hareket etmeye karar verirse, adaylıktan çekilip destekleyeceğini” açıkladı.

