banner913
banner932
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
7 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
29 0
 
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
13 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
10 0
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
17 0
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
8 0
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
10 0
banner915

“CTP ve TDP, ortak aday çıkarırsa çekilirim”

banner476

banner825
“CTP ve TDP, ortak aday çıkarırsa çekilirim”
banner931
Milletvekilliği ara seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan basın toplantısı düzenleyerek adaylığını duyurdu ve neden aday olduğunu anlattı.
Korkmazhan, bağımsız milletvekili adayı olmasının yanı sıra ve bunun ötesinde, kolektif mücadelenin, emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve çözüm mücadelesinin bir sıra neferi olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini vurguladı.
25 Haziran 2023 ara seçiminde bağımsız milletvekili adayı olarak destek talep eden Abdullah Korkmazhan, şöyle konuştu:
“Adayız çünkü inat ediyoruz. Adayız çünkü memleket istiyoruz.  Kendi özgün kimlik ve kültürümüz, laik, demokratik ve çoğulcu yaşam tarzımız ve toplumsal irademize dayalı özgürlükçü bir yaşamın olacağı bir memleket istiyoruz. Sömürge olmak değil, özgür, birleşik, eşit, Baf’tan Karpaz’a bir bütün, federal bir memleket istiyoruz. Yabancı olmadığımız, göç etmek zorunda kalmadığımız, silahlardan ve tel örgülerden arınmış bir memleket istiyoruz. 
Atanmış kayyumların ve yolsuzların değil, seçilmişlerin yönettiği, sivil ve demokratik bir memleket istiyoruz. Aşkın her renginin eşit olduğu ve özgürce yaşandığı bir memleket istiyoruz. Emeğin en yüce değer olduğu bir memleket istiyoruz. Memleket istiyoruz, dağların yeşili çok, denizin mavisi koyu olsun. Memleket istiyoruz, bizim olsun.”
25 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ara seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan, “şayet CTP ve TDP, ortak bir aday ve ortak bir siyasi program üzerinde anlaşır ve birlikte hareket etmeye karar verirse, adaylıktan çekilip destekleyeceğini” açıkladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.