“CTP, Özuslu ile zaferini ilan edecek”

CTP Genel Sekreteri Akansoy iddialı konuştu: “Bu seçimde başarılı olacağız, CTP Sami Özuslu ile birlikte zaferini ilan edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi 18’inci Olağan İlçe Kongresi yapıldı, başkanlığa Mustafa Özgören seçildi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin gençlik partisi olduğuna dikkat çekti. Gençlerin her zaman CTP için çok özel ve değerli olduğunun altını çizen Akansoy, bundan sonra da böyle olacağını ifade etti.

Toplumun tüm yurtseverleriyle bu değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceklerine vurgu yapan Akansoy, “Sami Özuslu CTP’nin siyasetini en iyi şekilde taşıma kapasitesine sahip olan kişidir. Hayatın her alanında sözü olan, yorumu olan CTP’lilerden biridir. Hep birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Bu seçimde başarılı olacağız, CTP Sami Özsuslu ile birlikte zaferini ilan edecek” ifadelerini kullandı.

CTP’nin milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu yaptığı konuşmada, adaylığından sonraki ilk buluşmayı bir gençlik kongresinde yapmaktan son derece mutlu olduğunun altını çizdi. “Gençlerin çok sorunu var. Gençler bu ülkeden göç ediyor, tutunamıyor. Bunun bir sürü ekonomik, sosyal ve siyasal nedeni var” diyen Özuslu, doğru çözümleri bulabilmenin önemine işaret etti.

Özuslu, “Seçimler de siyasi partiler de makamlar da gelip geçicidir. Makamlar amaç değil, araçtır. Hiçbir mevki ne kalıcıdır ne de amaçtır. Olması gereken, o aracın doğru kullanılması ve sosyal adalete, Kıbrıs’ta kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaktır” dedi.

