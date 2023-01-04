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CTP Milletvekili Ürün Solyalı:

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“Burası ağlama noktası değil”

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CTP Milletvekili Ürün Solyalı:
Mecliste konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yerinde tespit yapılıp bütçe kalemlerinde “ağlamak” yerine öneri yapılması gerektiğini söyledi.
Trafiğin hayatın içinden bir konu olduğuna dikkat çeken Solyalı, insan hayatına dokunan siyaset yapılması gerektiğini kaydetti.  
Solyalı, buranın "ağlama noktası" haline getirilmesini kabul etmediklerini söyledi.
Havaalanı ve deniz yoluyla ülkeye KKTC ve TC uyruklular hariç 257 bin turist geldiğini dile getiren Solyalı, kapılardan Güney’den ülkeye gelen 2 milyon 373 bin kişinin olduğuna dikkat çekerek, sınır kapılarının daha da açılması gerektiğini belirtti.
Gelirlerin artırılması ve ekonomik döngünün dağlanması konusunda girişimlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Solyalı, kapılardaki geçişlerin artırılması gerektiğini kaydetti.
Havaalanının doğrudan uçuşlara, Mağusa limanının da doğrudan ticarete açılması konusunda baskı yapılması gerektiğini dile getiren Solyalı, bunların yapılması halinde çok ciddi gelirlerin elde edilebileceğini kaydetti.
“Jet raporu” diye nitelenen bir rapor olduğunu dile getiren Solyalı, havalimanındaki girişlerden dolayı Polis Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapordan herhangi bir yanıt alınmadığını söyledi.
 
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