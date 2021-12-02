CTP lideri Erhürman iddialı konuştu:

“Hükümeti yine CTP kuracak”

“Hükümeti yine CTP kuracak”Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne İlçesi Çatalköy Ocak Örgütü’nün düzenlediği dayanışma yemeğine katılarak bölge halkına seçime yönelik hedeflerini anlattı.Erhürman, 2018 yılında CTP’nin hükümet olduğu dönemde de döviz krizi yaşandığını ve o dönem yaptıklarının tarihe not edildiğini ifade ettiği konuşmasında, CTP ile diğer partilerin farkının bu noktada ortaya çıktığını söyledi.Kendilerinin aldıkları önlemler sayesinde halkın döviz krizi karşısında alım gücünü koruduklarını söyleyen ana muhalefet lideri Erhürman, geçtiğimiz dönem hükümette çok kısa bir süre kalmalarına rağmen çok güzel işler yaptıklarını hatırlattı.“CTP geliyor, Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor. CTP geliyor, çözüm umutları yeniden yeşeriyor. CTP geliyor, çözüm için doğru zemine yeniden basmaya geliyor. CTP geliyor, Avrupa’yla yeniden buluşuyoruz. CTP geliyor, halkımızı dünyaya yeniden açıyoruz. Euro meselesini CTP konuşacak. Okullarda tam gün eğitimi ve fırsat eşitliğini de CTP konuşacak. Yerel gelirlerimizle yerel giderlerimizi karşılamayı CTP konuşacak. Bu seçimden sonra hükümeti yine CTP kuracak.”