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CTP kapıları kapattı

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CTP, Ünal Üstel ile koalisyon görüşmesi yapmayacağını açıkladı. CTP lideri Erhürman, Üstel ile görüşmeyi meşru bulmadığını vurguladı

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CTP kapıları kapattı
 
 
CTP, Ünal Üstel ve UBP'ye kapılarını kapattı. Partiden yapılan açıklamada "Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP milletvekili Sn. Ünal Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan ErhürmanUBP Başkanı Faiz Sucuoğlu dururken başka bir milletvekilinin başbakanlığında kurulacak hükümeti meşru bulmadığını belirtti
Erhürman, parti kurultayında yüzde 60 oy ile seçildikten sonra genel seçimlerde yüzde 40 oy ile 24 milletvekili çıkaran bir başkanın neden istenmediğinin halka açıklanması gerektiğini vurguladı. Erhürman, Sucuoğlu’nun Meclis’te basına yaptığı açıklamalarda ‘Çarşamba UBP Parti Meclisi’nin toplanıp başbakan olacak milletvekilini belirleyeceğini’ söylediğini ancak Ersin Tatar’ın çarşambayı neden beklemediğini ve bu ani kararın sebebinin ne olduğunu sordu.
Ersin Tatar’ın, ‘UBP’nin yetkili organları görevi kimin alacağını belirlesin’ ifadelerini hatırlatan Erhürman, bir cumhurbaşkanının, parti yetkili organlarına görev havale edemeyeceğini vurguladı. Halkın ve kendilerinin, yaşananlar karşısında akıl sağlığını korumak için ekstra çaba gösterdiklerini belirten Erhürman, “Şu anda yüzde 90 enflasyon var memlekette. Dar gelirli kesimlerin en büyük sorunu gıda enflasyonudur. Memleketin esas sorunu bunlar, biz neler konuşuyoruz” dedi. “24 vekile sahip bir parti içinden hangi yetkili konuşursa konuşsun, tersi çıkıyor” diyen Erhürman, Sayın Ersin Tatar’ın bir söylediğinin, diğerini tutmadığını belirtti.
 
 
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