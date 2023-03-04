banner913
banner885
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
10 0
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
13 0
 
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
14 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
11 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
15 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
16 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
19 0
banner915

CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti

banner476

banner825
CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti
banner721
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Mağusa bölgesindeki okulları ziyaret etti.


CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri, Mağusa’daki okulları ziyaret ederek,  Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini iletti.
Mağusa bölgesindeki okulların sıkıntılarını yerinde inceleyen CTP heyeti, okul aile birlikleri yetkilileriyle de görüştü.
Öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti, bundan sonra izlenilmesi gereken yol haritasını ele aldı.  
CTP heyeti, Mağusa Belediyesi’nde, Mağusa bölgesi okullarının okul aile birlikleri yetkilileriyle görüştü. Görüşmede Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da hazır bulundu.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ziyareti sırasında, Melekler Takımı için oluşturulan anı defterini imzaladı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.